Maintien d’une stratégie très défensive sur toutes nos sélections

Le 11 février 2022

Un adage boursier bien connu dit que le mois de janvier donne le ton de la tendance boursière pour l'année entière. Cet adage n'a jamais été vérifié, il existe même de nombreux exemples qui prouvent le contraire. C'est le cas de l'année 2021, qui avait été marquée par une baisse de 2,7% du CAC 40 en janvier, et qui s'est terminée en apothéose avec une hausse quasi-historique de près de 29%. Si le comportement du marché durant les premières semaines de l'année n'a jamais constitué un indicateur fiable de la tendance à venir, il ne fait en revanche aucun doute que le paysage boursier a été soumis, au cours de ces dernières semaines, à d'importants changements. Parmi ceux-ci figurent le retour d'une inflation désormais très significative sur tous les continents, la quasi-certitude que nous sommes à la veille d'un resserrement monétaire aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe, une forte remontée des taux d'intérêt et des bruits de bottes aux portes de l'Europe.

En d'autres temps, un tel chapelet de calamités aurait suffi à plonger les investisseurs dans le désarroi le plus absolu. Contrairement aux attentes, force est de constater que le marché a toujours fière allure. La volatilité est certes de retour, mais l'indice CAC 40 avait pratiquement retrouvé, en milieu de semaine, ses niveaux du début de l'année.

Plusieurs explications sont avancées pour justifier la bonne résistance des indices aux mauvaises nouvelles. La plus communément avancée est la fameuse « TINA » (there is no alternartive) qui signifie qu'en dépit de la hausse des taux d'intérêts il n'existe aucune alternative aux actions. Celles-ci procurent, quoi qu'il arrive, des rendements très supérieurs à tous les autres placements. En pleine période de publications des résultats annuels, les investisseurs se rendent compte que les profits sont au rendez-vous et que la santé financière des entreprises n'a pas souffert de la crise du Coronavirus. La sérénité des détenteurs de capitaux s'explique aussi par la certitude que, même si un tour de vis des politiques monétaires paraît inévitable, les banques centrales feront tout pour éviter de trop froisser les marchés.

Une récente enquête menée par la célèbre banque suisse UBS, auprès de 3000 investisseurs sur les quinze plus importantes places boursières mondiales, apporte un autre éclairage sur la résilience des marchés. L'étude montre que, même si les investisseurs sont préoccupés par l'inflation et l'anticipation d'un relèvement imminent des taux d'intérêt, ils piaffent d'impatience de revenir à l'achat à la moindre occasion. L'enquête révèle en effet que les « deux tiers des investisseurs détiennent plus de 10 % de leur portefeuille en liquidités et près de la moitié d'entre eux se disent dans l'attente de la bonne opportunité pour investir. S'ils choisissent d'investir, 6 investisseurs sur 10 considèrent la technologie (63 %) et la santé (59 %) comme des secteurs très attrayants ». Les investisseurs regorgent de cash et ils restent majoritairement « confiants quant aux perspectives des marchés actions au cours des six prochains mois », expliquent les auteurs de l'étude.

La confiance dont font apparemment preuve les personnes interrogées par UBS risque de ne pas résister à certaines réalités qui ne peuvent être ignorées. Parmi celles-ci figure une inflation pointant à 7,5% en rythme annuel aux Etats-Unis, son plus haut niveau depuis 1982. Les taux d'intérêt américains à 10 ans ont franchi, ce jeudi, la barre des 2%. A Wall Street, les analystes estiment qu'à partir de 2,2%, le rendement des obligations fédérales commence à faire de l'ombre aux actions. Difficile à l'approche de ce seuil d'espérer voir les indices continuer de progresser, comme si de rien n'était. La Bourse de New York est le marché directeur au niveau mondial, elle imprime la tendance sur toutes les autres places financières.

Nous maintenons donc une stratégie prudente sur l'ensemble de nos sélections. Le portefeuille Défensif sur lequel nous avons réalisé une dizaine d'arbitrages en janvier, est aujourd'hui très largement sous-investi. Avec les deux tiers de l'actif totalement liquide, il n'a pas pleinement profité du rebond du CAC 40 des premiers jours de février. Sa performance affiche un faible retard de 0,7 point de pourcentage par rapport à l'indice parisien, mais nous préférons conserver sa configuration très conservatrice. Le portefeuille Offensif, sur lequel nous avons réalisé une vingtaine de mouvements en janvier, allant tous dans le sens d'un renforcement de la part des titres cycliques (notamment les valeurs pétrolières et les financières), fait de son côté un peu mieux que le CAC 40, avec un léger gain de 0,5% sur un mois glissant.

Nous avons au cours de ces derniers jours repéré un certain nombre de valeurs qui disposent de très belles perspectives de valorisation dans une optique de moyen terme, mais nous préférons attendre que la volatilité se détende pour reprendre position sur le marché. De ce point de vue, il faut reconnaître que nous ne nous éloignons pas du comportement de la majorité des investisseurs interrogés par UBS, qui guette la première occasion de reconstituer les positions! En Bourse, la psychologie des opérateurs compte autant que les analyses financières les plus poussées…

Bon week-end à tous,

