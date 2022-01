Maintenir une bonne diversification actions reste essentiel, estime AXA IM information fournie par AOF • 06/01/2022 à 10:33



(AOF) - La croissance mondiale devrait rester soutenue cette année et constituer un soutien pour la croissance bénéficiaire des entreprises, mais il faudra porter une attention particulière à l'évolution de l'inflation qui devrait être fortement scrutée compte tenu de ses probables implications sur le rythme de sortie des politiques monétaires accommodantes, estime Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



Une inflation supérieure aux attentes pourrait entraîner une remontée plus forte qu'attendue des taux et provoquer ainsi une contraction des multiples de valorisation des marchés actions, notamment sur les valeurs de croissance dont la prime a rarement été aussi élevée.



"Face à un marché actions toujours très largement polarisé entre les valeurs de croissance, portées par les taux bas et les valeurs dites 'value' du fait d'une moindre visibilité, il nous semble toujours essentiel de maintenir une bonne diversification au sein du portefeuille afin de limiter les expositions à un facteur en particulier afin de pouvoir faire face à différents scénarios", écrit Gilles Guibout.



AXA IM continue d'être sélectif dans ses choix de valeurs et s'il privilégie toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, il cherche également les sociétés qui ont entamé un processus de transformation crédible de leur modèle économique offrant une perspective de remontée de la profitabilité et un potentiel de revalorisation.