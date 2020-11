MainFirst Bank AG devient Stifel Europe Bank AG

(AOF) - La banque d'investissement européenne MainFirst Bank AG a annoncé son changement de nom en Stifel Europe Bank AG, filiale à part entière de Stifel Financial Corp. Stifel Europe Bank AG propose une analyse financière sur les actions de plus de 400 sociétés européennes.

MainFirst est largement reconnu pour son excellence en matière de recherche sur les actions, se classant au 2e rang des fournisseurs de recherche en Allemagne et en Suisse, selon les résultats de l'enquête Institutional Investor de 2020. Au Royaume-Uni, Stifel conserve une position de leader dans plusieurs secteurs européens, notamment l'immobilier, les fonds d'investissement, le pétrole et le gaz, la technologie ainsi que d'importantes franchises transatlantiques dans les domaines de la santé, des services financiers et de la technologie.