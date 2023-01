Magellim nomme une Responsable du développement institutionnel

(AOF) - Désireux de poursuivre la structuration de ses activités, le Groupe Magellim annonce la nomination, effective le 9 janvier 2023, d’Isabelle Ruhin au poste nouvellement créé de Responsable du Développement institutionnel. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Isabelle Ruhin, 49 ans, est amenée à développer l’ensemble des activités des entités de Groupe Magellim (Foncière Magellan, A Plus Finance, Baltis, Proximea et Turgot AM). Basée à Paris, elle est rattachée à Guillaume Hilaire, Directeur du Développement de Groupe Magellim.

Diplômée de l'EDHEC, Isabelle Ruhin peut se prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans, essentiellement dans les secteurs de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine, dans le développement de stratégies commerciales et le conseil en planification patrimoine.

Après une expérience d'un an comme gérant privé chez CIC Banque Privée, elle a été nommée en novembre 2018 Directrice du développement du Groupe L'Agefi, où elle fut chargée du développement des activités et d'une clientèle française et internationale.