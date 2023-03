Magellim : Jean-Baptiste Djebbari, ancien Ministre des Transports, nommé Managing Partner

(AOF) - Le fonds Magellim annonce la nomination de Jean-Baptiste Djebbari au poste de Managing Partner, effective ce mercredi 29 mars 2023.L'ancien ministre des Transports d'Emmanuel Macron (2020-2022) co-pilotera et structurera un nouveau fonds appelé à contribuer à la décarbonation dans des secteurs comme celui des infrastructures de transport. La commercialisation du fonds est prévue pour les prochains mois. Âgé de 41 ans, Jean-Baptiste Djebbari était depuis mai 2022 président du conseil d'administration d'Hopium, constructeur français de véhicules à hydrogène.

Diplômé de l’École Polytechnique et de l'Enac (Ecole Nationale de l'Aviation Civile), il a été fonctionnaire dans l'aviation civile puis pilote, avant de devenir de janvier 2014 à octobre 2015, manager Innovation à la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile), puis de prendre la direction des opérations aériennes de la compagnie d'aviation d'affaire luxembourgeoise Jetfly entre octobre 2016 et 2017. Elu député de la Haute-Vienne en juin 2017, il a été nommé Secrétaire d'Etat aux Transports en septembre 2019 puis Ministre délégué chargé des Transports en juillet 2020.

Steven Perron, Président-Fondateur du Groupe Magellim loue " son profil d'entrepreneur, sa personnalité engagée et sa connaissance fine des acteurs des territoires et de leurs enjeux sociétaux et écologiques "