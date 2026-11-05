Maersk revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse, alors que le développement de l'IA et la congestion portuaire maintiennent les tarifs de fret à un niveau élevé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions d'EBITDA sous-jacent sont revues à la hausse, entre 14 et 14,5 milliards de dollars cette année

* Les volumes du transport maritime restent globalement stables par rapport à l'année précédente

* Les taux de fret ont augmenté de 46 % par rapport au trimestre précédent

* Les investissements dans les infrastructures d’IA et l’électrification ont stimulé la demande de fret industriel

(Ajout de détails sur les prévisions pour 2026 au paragraphe 5, sur les volumes de conteneurs maritimes et les taux de fret au paragraphe 10, d'un commentaire sur la Chine au paragraphe 12, et d'une projection du volume de conteneurs pour 2026 au paragraphe 14)

par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen

Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO a relevé jeudi pour la troisième fois ses prévisions de bénéfices pour 2026, la congestion portuaire et la demande stimulée par l’IA ayant maintenu les taux de fret des conteneurs à un niveau élevé. Ses actions ont toutefois chuté de 11 %, les analystes estimant que cette révision à la hausse était attendue et que les bénéfices du troisième trimestre étaient décevants.

La hausse des prévisions de bénéfices s’explique davantage par la hausse des prix que par une augmentation du volume de fret, ce qui lie les résultats de Maersk à la congestion et aux perturbations dont certains analystes s’attendent à ce qu’elles s’estompent à mesure que les navires reprennent la navigation sur le canal de Suez et que de nouveaux navires arrivent.

La deuxième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, souvent considérée comme un baromètre du commerce mondial, table désormais sur un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) compris entre 14 milliards et 14,5 milliards de dollars cette année, contre une fourchette précédente de 10,5 milliards à 12,5 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation sous-jacent (EBIT) devrait quant à lui se situer entre 8 milliards et 8,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 4,5 milliards et 6,5 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

Ces nouvelles prévisions d’EBITDA sont globalement conformes aux attentes des analystes, qui tablaient sur 14,02 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année, selon un sondage LSEG.

Maersk a enregistré au troisième trimestre un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 75 %, mais inférieur à la prévision moyenne de 5,04 milliards de dollars issue d’un sondage LSEG.

Les analystes ont expliqué que ce résultat opérationnel inférieur aux prévisions s’expliquait par des volumes plus faibles que prévu et des coûts plus élevés au sein de la division Ocean.

UN COMMERCE RÉSILIENT

"Malgré la persistance des incertitudes géopolitiques et des perturbations, le commerce mondial est resté remarquablement résilient", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué.

"La demande est tirée non seulement par les dépenses de consommation, mais aussi, de plus en plus, par des investissements majeurs dans l’électrification, l’énergie et l’expansion rapide des infrastructures d’IA, ce qui génère d’importants flux de fret industriel à travers le monde", a-t-il ajouté.

La forte hausse des dépenses consacrées aux semi-conducteurs et aux centres de données d’IA a stimulé le commerce mondial et contribué à compenser les perturbations liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, a indiqué l’Organisation mondiale du commerce le mois dernier.

Aux États-Unis, Maersk a indiqué que l’activité économique restait solide, soutenue par les dépenses de consommation et les investissements des entreprises liés au développement de l’IA.

Les volumes de fret maritime sont restés globalement stables par rapport à l’année précédente. Les taux de fret ont augmenté de 46 % par rapport au trimestre précédent et ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, alors que la congestion portuaire persistait et que Maersk poursuivait son retour progressif vers le canal de Suez, que la plupart des transporteurs avaient délaissé fin 2023 à la suite des attaques des Houthis en mer Rouge.

Maersk a annoncé cette semaine que son service ME1 reliant l’Inde à l’Europe reprendrait la traversée du canal.

La croissance en Chine a été freinée par une demande intérieure atone, les récentes mesures budgétaires n’ayant apporté qu’un léger coup de pouce, a indiqué Maersk. Les exportations asiatiques ont ralenti en juillet et août en raison de perturbations liées aux conditions météorologiques.

Maersk a fortement revu à la hausse ses prévisions de bénéfices depuis le début de l’année, alors qu’elle avait averti que l’arrivée de nouveaux navires et le retour au canal de Suez feraient baisser les tarifs.

Maersk table toujours sur une croissance des volumes mondiaux de conteneurs d’environ 4 % cette année.