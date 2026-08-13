Maersk revoit ses prévisions à la hausse pour la deuxième fois cette année après une forte hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre

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* Maersk revoit ses prévisions à la hausse pour la deuxième fois cette année

* Les résultats du deuxième trimestre dépassent les prévisions

* Les perturbations au Moyen-Orient et la forte demande ont fait grimper les tarifs de fret

* Les analystes préviennent que la vigueur actuelle du marché pourrait s'estomper si le trafic sur la mer Rouge revenait à la normale

(Ajout du cours de l'action et des commentaires des analystes aux paragraphes 3 et 4, ainsi que de détails sur la demande mondiale aux paragraphes 7, 8 et 10) par Stine Jacobsen

Le groupe maritime danois Maersk

MAERSKb.CO a largement dépassé jeudi les prévisions de bénéfices et a relevé pour la deuxième fois cette année ses prévisions de résultats annuels, le conflit au Moyen-Orient, la congestion portuaire et la forte demande ayant entraîné une hausse des taux de fret.

Maersk, véritable baromètre du commerce mondial compte tenu de sa position de deuxième transporteur mondial de conteneurs, a déclaré que le marché mondial du conteneur restait en passe d’enregistrer une croissance d’environ 4% cette année, malgré les turbulences géopolitiques.

L'action de la société , qui compte parmi ses clients Walmart, Target et Nike, a progressé de 8% à l'ouverture du marché.

"Maersk a bénéficié de la forte hausse des taux de fret, des perturbations commerciales et de la croissance des exportations en provenance de Chine, tout en parvenant à répercuter la hausse des coûts de carburant sur ses clients", a déclaré Haider Anjum, analyste chez Jyske Bank, dans une note de recherche.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de Maersk au deuxième trimestre s’est établi à 3,0 milliards de dollars, bien au-dessus de la prévision médiane de 2,12 milliards de dollars issue d’un sondage réalisé par la société et en hausse par rapport aux 2,30 milliards de dollars enregistrés il y a un an.

MAERSK RELÈVE À NOUVEAU SES PRÉVISIONS POUR 2026

La société table désormais sur un Ebitda sous-jacent compris entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars cette année, contre une fourchette précédente de 8 à 10 milliards, et sur un résultat d'exploitation sous-jacent compris entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 2 à 4 milliards.

La demande mondiale en matière de transport maritime de conteneurs a dépassé les attentes au deuxième trimestre, la croissance enregistrée ailleurs ayant largement compensé la contraction de 40% des importations au Moyen-Orient, les exportations chinoises constituant le principal moteur de cette croissance.

"Cette dynamique pourrait se prolonger au troisième trimestre 2026, les exportations chinoises ne montrant aucun signe de ralentissement. Toutefois, le conflit non résolu au Moyen-Orient continue d’imposer la prudence", a déclaré Maersk.

Son concurrent allemand Hapag-Lloyd HLAG.DE a également revu récemment à la hausse ses prévisions pour l’exercice financier, invoquant une forte demande du marché et une évolution favorable des taux de fret.

COÛTS ET PERTURBATIONS

Les perturbations au Moyen-Orient ont fait grimper les coûts d’exploitation de la division Ocean de Maersk de 19%, le prix moyen du carburant ayant augmenté de 44% en glissement annuel, même si la société a indiqué avoir compensé cet impact grâce à une optimisation de la consommation de carburant et à des mesures commerciales.

Certains analystes ont averti que la vigueur récente du marché du fret n’était qu’un vent favorable à court terme masquant des risques plus importants à venir, et que toute normalisation du trafic en mer Rouge exercerait une pression à la baisse significative sur les taux de fret.

La plupart des expéditeurs ont délaissé le corridor commercial Asie-Europe passant par le canal de Suez après les attaques des Houthis en mer Rouge, bien que Maersk et Hapag-Lloyd aient annoncé ces derniers mois un retour progressif .