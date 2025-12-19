Maersk effectue son premier voyage en mer Rouge depuis près de deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte et de détails du communiqué, dans les paragraphes 2 à 5)

La compagnie maritime danoise Maersk MAERSKb.CO a annoncé vendredi qu'un de ses navires avait réussi à naviguer en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb pour la première fois depuis près de deux ans, bien qu'elle n'envisage pas pour l'instant de rouvrir complètement la route.

Maersk a commencé à détourner ses navires du golfe d'Aden et de la mer Rouge autour du cap de Bonne-Espérance en janvier 2024, après que les militants houthis du Yémen ont attaqué les navires dans la région par solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Maersk a déclaré dans un communiqué vendredi que l'un de ses navires, le Maersk Sebarok, avait effectué le transit jeudi et vendredi.

"Bien qu'il s'agisse d'une avancée significative, cela ne signifie pas que nous en soyons au point d'envisager un changement plus large du réseau est-ouest vers le corridor trans-Suez", a déclaré Maersk.

Elle a toutefois précisé qu'elle envisageait de poursuivre une "approche progressive" en vue de la reprise du trafic. Il n'y a actuellement aucune autre traversée prévue, a-t-elle ajouté.