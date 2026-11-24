Maersk MAERSKb.CO a commandé 12 porte-conteneurs ultra-grands dont la livraison est prévue en 2030 et 2031, et qui deviendront les plus grands navires de sa flotte, a déclaré mardi un porte-parole de la société.

Ces navires, capables de transporter chacun 24 000 conteneurs de 20 pieds, seront équipés de moteurs bicarburants pouvant fonctionner au fioul de soute classique ou au gaz liquéfié, a précisé Maersk dans un communiqué envoyé par e-mail.

“Grâce à leur capacité, ces navires sont parfaitement adaptés aux liaisons les plus chargées en fret et contribueront à la modernisation continue de la flotte de Maersk, l’aidant ainsi à conserver son avantage concurrentiel”, a déclaré la société.