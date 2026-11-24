Maersk MAERSKb.CO a commandé 12 porte-conteneurs ultra-grands dont la livraison est prévue en 2030 et 2031, et qui deviendront les plus grands navires de sa flotte, a déclaré mardi un porte-parole de la société.
Ces navires, capables de transporter chacun 24 000 conteneurs de 20 pieds, seront équipés de moteurs bicarburants pouvant fonctionner au fioul de soute classique ou au gaz liquéfié, a précisé Maersk dans un communiqué envoyé par e-mail.
“Grâce à leur capacité, ces navires sont parfaitement adaptés aux liaisons les plus chargées en fret et contribueront à la modernisation continue de la flotte de Maersk, l’aidant ainsi à conserver son avantage concurrentiel”, a déclaré la société.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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