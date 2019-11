Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maersk : bien orienté après ses trimestriels Cercle Finance • 15/11/2019 à 09:34









(CercleFinance.com) - L'action Maersk B gagne 3% sur l'OMX, après la publication d'un EBITDA en croissance de 14% à 1,7 milliard de dollars au titre du troisième trimestre, soit une marge améliorée de 2,2 points à 16,5% pour des revenus en repli de 0,9% à 10,1 milliards. 'Malgré une moindre une demande en conteneurs, comme prévu, du fait d'une croissance plus faible de l'économie mondiale, nous continuons d'améliorer nos résultats opérationnels', commente Søren Skou, le CEO du géant du transport maritime. 'Nous avons réalisé un free cash-flow vigoureux et un retour sur capitaux investis de 6,4% grâce à une performance opérationnelle solide en océans, des marges plus élevées en terminaux et une forte hausse des profits en logistique et services', poursuit-il.

