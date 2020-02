Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maersk : amélioration de l'EBITDA en 2019 Cercle Finance • 20/02/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi, les comptes annuels du groupe Maersk sont marqués par un EBITDA en hausse, passant de 4,998 milliards en 2018 à 5,712 milliards de dollars en 2019. Les revenus sont pour leur part en (légère) baisse. Ils passent en effet de 39,257 à 38,890 milliards de dollars. S'agissant de ses perspectives, Maersk indique s'attendre pour 2020 à un EBITDA de l'ordre de 5,5 milliards de dollars, avant impact des coûts de restructuration et d'intégration.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.