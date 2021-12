Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Madvertise: une augmentation de capital réservée réalisée information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Madvertise annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 1,7 million d'euros intégralement souscrite par Robert C Kopple à travers son trust de droit américain révocable, EL II Properties Trust, et libérée par compensation de créance.



Cette opération s'est traduite par l'émission de 5.111.692 nouvelles actions, assimilables aux actions existantes et admises sur Euronext Growth Paris depuis le 23 décembre. Le capital social du spécialiste de la publicité sur mobile est désormais divisé en 18.596.972 actions.



'A travers cette opération, Madvertise renforce ses fonds propres, réduit son endettement financier et confirme également la volonté de ses actionnaires historiques de s'investir sur le long terme dans l'entreprise en validant sa stratégie de croissance organique et externe', explique-t-il.





Valeurs associées MADVERTISE Euronext Paris -9.23%