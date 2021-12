Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Madvertise réalise une augmentation de capital information fournie par AOF • 31/12/2021 à 08:30



(AOF) - Madvertise, une AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 1 701 171 d'euros intégralement souscrite par Robert C. Kopple à travers son trust de droit américain révocable, E.L. II PROPERTIES TRUST, et libérée par compensation de créance. A l'issue de cette opération, le capital social de MADVERTISE s'élève à 1 859 697,20 € divisé en 18 596 972 actions d'une valeur nominale de 0,10 €, cotées sur le marché Euronext Growth Paris. Cette opération s'est traduite par l'émission de 5 111 692 actions nouvelles.



La dilution post opération résultant de l'augmentation de capital représente 25,60%.





