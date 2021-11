Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Madvertise : en négociation exclusive avec Vectaury information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Madvertise annonce être entré en discussion exclusive avec Vectaury, partenaire des retailers dans leur révolution digitale, en vue d'une prise de participation dans la société. Créée en 2013, Vectaury exploite une plateforme d'adtech/martech et adresse le marché des campagnes marketing géolocalisées et compte les plus grands annonceurs français parmi ses clients. 'Cette opportunité d'unir nos forces est une étape importante et s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Madvertise pour la poursuite de l'excellence technologique et l'accélération des ventes premium', explique François Roloff, directeur général délégué de Madvertise. L'opération envisagée constitue aussi une première étape du recentrage stratégique fort opéré par Madvertise dans les secteurs de la vidéo et du drive-to-store. La finalisation de cette prise de participation devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année ou le début de 2022, estime Madvertise.

Valeurs associées MADVERTISE Euronext Paris -7.18%