MADVERTISE cède sa filiale Bemobee

(AOF) - Madvertise a cédé à Eranovum sa filiale Bemobee, agence de conseil et de design dédiée à la conception d'applications et de sites sur mobile. Cette opération constitue une étape stratégique majeure dans le renforcement de Madvertise autour de l'activité publicité sur mobile. Détenue à 100% par Madvertise, la société Bemobee a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,1 million d'euros en 2019 et dispose d'un véritable savoir-faire dans le mobile avec un portefeuille de clients parmi lesquels Pierre Fabre, Cnews, Casino, Dassault systèmes, ADP, L'Oréal...

La holding Eranovum, regroupe des actionnaires spécialisés dans les nouvelles technologies et notamment le président de l'agence web ITSS. Un partenariat sur le long terme va donc permettre à ces deux agences de développer des synergies en termes d'offres et de mutualisation de ressources.

