Maduro ordonne à l'émissaire de l'UE de quitter le Venezuela

(Actualisé avec précisions; photo à disposition) CARACAS, 30 juin (Reuters) - Nicolas Maduro a ordonné lundi à l'émissaire de l'Union européenne de quitter le Venezuela, après que l'UE a annoncé des sanctions financières contre des représentants fidèles au président vénézuélien en leur reprochant d'avoir nui au fonctionnement de l'Assemblée, contrôlée par l'opposition. Plus tôt ce mois-ci, l'Union a dit considérer comme illégitime la décision de la Cour suprême vénézuélienne de nommer un allié de Nicolas Maduro à la tête de l'Assemblée nationale, considérant que le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, avait été élu à ce poste de manière légale en janvier. Nicolas Maduro a donné 72 heures à l'émissaire de l'UE, Isabel Brilhante Pedrosa, pour quitter le pays après l'annonce plus tôt dans la journée des sanctions prises par le bloc communautaire. "Un avion peut lui être prêté pour partir", a dit le dirigeant socialiste lors d'une apparition à la télévision publique. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole de l'UE à Caracas. Parmi les 11 représentants vénézuéliens sanctionnés par Bruxelles figurent Luis Parra, allié de Maduro désigné par la Cour suprême comme président de l'Assemblée nationale, Juan José Mendoza, président de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, et le général José Ornelas, qui dirige le Conseil national de défense. L'UE leur reproche d'être "particulièrement responsables d'actions contre le fonctionnement démocratique de l'Assemblée nationale, notamment en privant d'immunité parlementaire plusieurs de ses membres". (Vivian Sequera; version française Jean Terzian)

