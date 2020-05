Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Madrid espère rouvrir ses frontières aux touristes fin juin Reuters • 18/05/2020 à 12:41









MADRID, 18 mai (Reuters) - Destination prisée des voyageurs, l'Espagne espère rouvrir fin juin ses frontières aux touristes dans l'espoir de relancer un secteur rendu exsangue par le confinement instauré pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus. "Dès que les Espagnols pourront se déplacer dans d'autres régions que les leurs, les étrangers pourront revenir en Espagne", a déclaré Jose Luis Abalos, le ministre espagnol du tourisme, à la TVE. "A partir de fin juin, nous allons relancer l'activité du tourisme, je l'espère", a-t-il dit. Avec 27.650 morts imputées au COVID-19, l'Espagne est l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie et elle sort progressivement des mesures de confinement mises en oeuvre à la mi-mars. Dans un pays où le tourisme représente 12% du PIB, la réouverture des frontières et le retour des touristes est vital pour une économie qui pourrait, selon la Banque d'Espagne, se contracter de 12,4% cette année. (Emma Pinedo et Inti Landauro; version française Nicolas Delame)

