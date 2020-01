Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : tendance de ventes améliorée pendant les fêtes Cercle Finance • 08/01/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - Macy's indique que ses ventes comparables -magasins ouverts depuis plus d'un an- ont reculé de 0,7% sur ses mois de novembre et décembre, marquant ainsi une amélioration par rapport à la baisse de 3,9% observée sur son troisième trimestre comptable. La chaine de distribution, qui opère environ 680 grands magasins sous les enseignes Macy's et Bloomingdale's, revendique aussi une bonne performance pour son activité numérique sur la saison des fêtes. Le groupe doit présenter sa stratégie à trois ans le 5 février prochain.

