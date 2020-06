Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : suppression de 3900 postes Cercle Finance • 25/06/2020 à 15:24









(CercleFinance.com) - Macy's annonce les détails d'une restructuration destinée à réduire sa base de coûts pour compenser l'impact de la pandémie de Covid-19, avec notamment la suppression d'environ 3900 postes au niveau de la gestion du groupe. Les actions annoncées ce jour devraient selon lui générer des économies de dépenses de l'ordre de 365 millions de dollars sur l'exercice en cours et d'environ 630 millions sur une base annualisée, économies s'ajoutant à celles dévoilées en février dernier. Au titre de l'exercice 2020, le groupe de distribution va comptabiliser environ 180 millions de dollars de coûts avant impôts au titre de ses activités de restructuration, la majorité devant être enregistrée au deuxième trimestre.

