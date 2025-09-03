Macy's revoit ses prévisions à la hausse, les efforts de redressement commençant à porter leurs fruits, les actions bondissent

Macy's mise sur les marques plus chères pour compenser la pression des dépenses de consommation

Les prévisions annuelles incluent des impacts tarifaires de 40 à 60 points de base sur la marge brute annuelle

La société dépasse les estimations pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre

Macy's M.N a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, alors que la stratégie de redressement du détaillant stimule la demande dans ses chaînes Bloomingdale's et Bluemercury, faisant grimper ses actions d'environ 20 %.

En se débarrassant de certaines enseignes peu performantes et en s'appuyant sur ses marques plus chères, qui s'adressent à des acheteurs à revenus plus élevés, Macy's a pu compenser l'impact de la pression exercée sur les dépenses de consommation dans un contexte d'incertitude macroéconomique, déclenchée par la politique tarifaire volatile de l'administration Trump.

Le détaillant bénéficie du plan de redressement que le PDG Tony Spring a présenté l'année dernière en février, qui comprenait la fermeture de 150 magasins Macy's d'ici 2026, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel et l'amélioration de l'offre de produits et des programmes de fidélisation.

Macy's est confiant dans son redressement, même si les dépenses des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient connaître leur plus forte baisse depuis la pandémie, car les acheteurs - en particulier la génération Z - se retirent dans un contexte d'incertitude économique, selon une enquête de PwC.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,05 dollars, contre un objectif précédent de 1,60 à 2,00 dollars.

Elle prévoit également un chiffre d'affaires net annuel compris entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars, contre 21 à 21,4 milliards de dollars précédemment.

La société a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année tiennent compte d'un impact tarifaire de 40 à 60 points de base sur la marge brute, par rapport à sa prévision précédente de 20 à 40 points de base, et du fait que le consommateur sera plus "sélectif" dans la seconde moitié de 2025.

Suzy Davidkhanian, analyste chez EMarker, a déclaré que le relèvement des prévisions de Macy's était une "décision audacieuse", car "un paysage de vente au détail concurrentiel et des budgets plus serrés intensifient la concurrence"

En mai, Macy's a déclaré à l'adresse qu'elle augmenterait ses prix de manière sélective afin d'atténuer l'impact des droits de douane liés à sa dépendance à l'égard de la fabrication en Chine.

La société a rapporté un chiffre d'affaires net de 4,81 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 2 août, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 41 cents par action a également dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 18 cents.