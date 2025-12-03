 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,16
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Macy's revoit ses objectifs annuels à la hausse, tout en restant prudent sur les dépenses de Noël
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Macy's note que les consommateurs sont pointilleux pour les fêtes de fin d'année

*

Les actions chutent de près de 6 % dans les échanges avant bourse

*

La société dépasse les estimations de ventes du 3ème trimestre et affiche un bénéfice surprise

(Ajout de détails sur le bénéfice trimestriel au paragraphe 1, mise à jour des actions au paragraphe 2, commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Juveria Tabassum

Macy's M.N a relevé mercredi ses objectifs annuels pour la deuxième fois cette année et a affiché un bénéfice trimestriel surprise, alors que l'opérateur de grands magasins commence à récolter les fruits de ses efforts de redressement qui durent depuis des mois.

Cependant, les actions de Macy's ont fait marche arrière et ont chuté de près de 6 % dans les échanges avant bourse après que la société ait déclaré que ses prévisions supposaient un consommateur "plus attentif" pendant la période clé des achats de Noël, alors que l'inflation fait pression sur les dépenses en biens non essentiels.

Macy's prévoit un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Le bénéfice annuel ajusté par action devrait également se situer entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,70 à 2,05 dollars précédemment.

"Il semble qu'ils adoptent un ton plus prudent sur la base du guide", a déclaré Charles Grom, analyste chez Gordon Haskett Equity Research.

Son rival Kohl's KSS.N a également relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, mais les dirigeants ont fait remarquer que les consommateurs restaient sous pression et recherchaient la valeur.

Macy's, comme d'autres détaillants, a beaucoup misé sur les promotions pour les fêtes de fin d'année , avec des opérations tout au long du mois de novembre pour le Black Friday et le Cyber Monday.

Les exploitants de grands magasins ont investi massivement dans le rafraîchissement de leurs magasins et de leurs offres de produits pour relancer la demande et s'aligner sur l'évolution des tendances d'achat après plusieurs années de perte de vitesse face aux détaillants en ligne et aux chaînes de magasins à prix cassés.

Macy's a fermé des points de vente peu performants sous sa bannière éponyme, testé des formats de magasins plus petits et élargi son assortiment de produits en ligne, entre autres mesures, dans le cadre d'un effort mené par le directeur général Tony Spring.

Pour le trimestre clos le 1er novembre, Macy's a déclaré un chiffre d'affaires net de 4,71 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Macy's a enregistré un bénéfice surprise de 9 cents par action, par rapport aux estimations d'une perte de 14 cents pour le troisième trimestre.

Valeurs associées

KOHL'S
24,740 USD NYSE +2,53%
MACY'S
22,700 USD NYSE -0,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 14:15 

    En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite

  • Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:10 

    Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite

  • Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue en légère hausse, l'Europe monte aussi avec la "tech" et la défense
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:03 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en légère hausse à l'ouverture mercredi et les Bourses européennes, portées par les valeurs de la technologie et de l'industrie, sont également sur de timides variations à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Un homme marche sur le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena à Rome
    Italie: Le CA de MPS discutera de l'enquête sur le DG concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 03.12.2025 14:00 

    par Valentina Za Le conseil d'administration de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) se réunira vendredi pour discuter de l'enquête menée par les procureurs de Milan sur son directeur général et ses deux principaux actionnaires, a déclaré à Reuters ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank