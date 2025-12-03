Macy's revoit ses objectifs annuels à la hausse, tout en restant prudent sur les dépenses de Noël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Macy's note que les consommateurs sont pointilleux pour les fêtes de fin d'année

Les actions chutent de près de 6 % dans les échanges avant bourse

La société dépasse les estimations de ventes du 3ème trimestre et affiche un bénéfice surprise

par Juveria Tabassum

Macy's M.N a relevé mercredi ses objectifs annuels pour la deuxième fois cette année et a affiché un bénéfice trimestriel surprise, alors que l'opérateur de grands magasins commence à récolter les fruits de ses efforts de redressement qui durent depuis des mois.

Cependant, les actions de Macy's ont fait marche arrière et ont chuté de près de 6 % dans les échanges avant bourse après que la société ait déclaré que ses prévisions supposaient un consommateur "plus attentif" pendant la période clé des achats de Noël, alors que l'inflation fait pression sur les dépenses en biens non essentiels.

Macy's prévoit un chiffre d'affaires net pour 2025 compris entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars. Le bénéfice annuel ajusté par action devrait également se situer entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,70 à 2,05 dollars précédemment.

"Il semble qu'ils adoptent un ton plus prudent sur la base du guide", a déclaré Charles Grom, analyste chez Gordon Haskett Equity Research.

Son rival Kohl's KSS.N a également relevé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, mais les dirigeants ont fait remarquer que les consommateurs restaient sous pression et recherchaient la valeur.

Macy's, comme d'autres détaillants, a beaucoup misé sur les promotions pour les fêtes de fin d'année , avec des opérations tout au long du mois de novembre pour le Black Friday et le Cyber Monday.

Les exploitants de grands magasins ont investi massivement dans le rafraîchissement de leurs magasins et de leurs offres de produits pour relancer la demande et s'aligner sur l'évolution des tendances d'achat après plusieurs années de perte de vitesse face aux détaillants en ligne et aux chaînes de magasins à prix cassés.

Macy's a fermé des points de vente peu performants sous sa bannière éponyme, testé des formats de magasins plus petits et élargi son assortiment de produits en ligne, entre autres mesures, dans le cadre d'un effort mené par le directeur général Tony Spring.

Pour le trimestre clos le 1er novembre, Macy's a déclaré un chiffre d'affaires net de 4,71 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Macy's a enregistré un bénéfice surprise de 9 cents par action, par rapport aux estimations d'une perte de 14 cents pour le troisième trimestre.