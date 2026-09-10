Macy's revoit à la hausse ses prévisions annuelles, grâce à la croissance générée par Bloomingdale's

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, mise à jour des cours de l'action)

Macy's M.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, grâce aux performances solides de ses enseignes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury, les consommateurs aux revenus élevés continuant à dépenser malgré l'incertitude économique générale.

Sous la direction de son directeur général Tony Spring, l'enseigne de grands magasins poursuit sa stratégie de redressement « Bold New Chapter », axée sur ses activités haut de gamme. Elle privilégie les produits à forte marge et les ventes au prix plein, ferme les magasins peu performants et réoriente ses ressources vers des marchés plus porteurs afin d'améliorer sa rentabilité.

En revanche, la croissance de ses magasins éponymes, qui représentent la majeure partie de son chiffre d’affaires, est à la traîne, car ceux-ci dépendent davantage d’une clientèle à revenus moyens, soucieuse du rapport qualité-prix.

Macy’s table désormais sur un chiffre d’affaires net compris entre 21,68 milliards et 21,83 milliards de dollars pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollars. La société prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre une prévision précédente de 2,00 à 2,20 dollars par action.

L'entreprise a précisé que ses prévisions restaient fondées sur une « approche prudente », compte tenu d'un environnement concurrentiel ainsi que de facteurs macroéconomiques et géopolitiques susceptibles d'influencer les dépenses discrétionnaires. Ces prévisions tiennent également compte des réinvestissements dans le développement des magasins.

Macy's, qui a reçu jusqu'à présent environ 116 millions de dollars de remboursements de droits de douane, dont 18 millions au cours du trimestre actuel, a déclaré qu'elle comptait investir la majeure partie de ces recettes dans ses efforts de redressement et pour atténuer l'incertitude liée au prix du carburant.

L'action de la société a reculé d'environ 2 % lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Les investisseurs pourraient ne pas tenir compte de l’avantage ponctuel que représente ce remboursement de droits de douane et se concentrer sur le fait que la société tente toujours de trouver ses marques sous son enseigne éponyme, alors que la concurrence pour les dépenses discrétionnaires est intense, a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 1,1 % pour atteindre 4,87 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes à périmètre constant de Bloomingdale's, qui commercialise des vêtements, des chaussures et des accessoires de luxe, ont progressé de 11,3 %. Celles de Bluemercury, spécialisée dans les produits de beauté et de soins de la peau, ont augmenté de 6,2 %, contre une hausse de 1,1 % pour les magasins Macy's.

Macy's a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 40 centimes par action, hors remboursements de droits de douane de 23 centimes par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 37 centimes par action.