Macy's relève ses objectifs annuels

(AOF) - Macy's a publié un bénéfice net de 239 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit 76 cents par action, après une perte de 91 millions, ou 29 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,23 dollar, dépassant ainsi très largement le consensus FactSet qui visait 31 cents. Les ventes de la chaîne de grands magasins se sont élevées à 5,44 milliards de dollars, en hausse de 36%, pour un consensus de 5,2 milliards. A périmètre comparable, elles ont augmenté de 37,2% pour les magasins détenus en propre, et de 35,6% si l'on inclut les magasins franchisés.

Pour l'ensemble de l'exercice, Macy's a relevé ses prévisions de ventes et vise désormais de 24,12 à 24,28 milliards de dollars, contre de 23,55 à 23,95 milliards précédemment. La société prévoit également un BPA ajusté de 4,57 à 4,76 dollars, contre de 3,41 à 3,75 dollars auparavant. Le consensus FactSet prévoit des ventes de 22,11 milliards de dollars et un BPA de 3,65 dollars.

