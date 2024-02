Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macy's: progression de 30% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - La chaine de grands magasins Macy's dévoile un BPA ajusté en progression de 30,3% à 2,45 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice, pour un chiffre d'affaires en baisse de 1,7% à 8,1 milliards de dollars (-4,2% en données comparables, y compris franchisés).



Revendiquant pour l'ensemble de 2023 un BPA ajusté de 3,50 dollars et des ventes de 23,1 milliards, respectivement supérieur et conformes à ses objectifs, le groupe vise pour 2024 des fourchettes-cibles de 2,45-2,85 dollars et de 22,2-22,9 milliards.



Par ailleurs, Macy's annonce 'A Bold New Chapter', stratégie visant à 'remettre en question le statu quo afin de repositionner fondamentalement l'entreprise, améliorer l'expérience client, générer de la croissance et libérer de la valeur pour les actionnaires'.





Valeurs associées MACY'S AMEX 0.00% MACY'S NYSE -1.03%