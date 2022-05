Macy's: prévision de bénéfice annuel revue à la hausse information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 14:18

(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de grands magasins Macy's a relevé jeudi son objectif de bénéfice annuel suite à un premier trimestre 'solide', marqué par des résultats supérieurs à ses attentes.



L'enseigne - qui détient notamment la marque Bloomingdale - déclare désormais s'attendre à un bénéfice ajusté compris entre 4,53 et 4,95 dollars sur son exercice fiscal 2022, contre une fourchette précédente allant de 4,13 à 4,52 dollars.



Sur son premier trimestre, clos fin avril, le bénéfice net a progressé à 286 millions de dollars, contre 203 millions de dollars un an plus tôt.



Ramené par action, il ressort à 98 cents, alors que le consensus ne visait que 82 cents par titre.



Ses ventes trimestrielles ont quant à elles totalisé 5,35 milliards de dollars, contre 4,70 milliards un an plus tôt, une performance légèrement supérieure aux attentes des analystes.



A périmètre comparable, les ventes des magasins Macy's et des partenaires sous licences ont augmenté de 12,4%.



Bien que les pressions macroéconomiques se soient intensifiées au cours du trimestre, Macy's souligne que sa clientèle a continué de faire ses courses, notamment en magasins et à l'occasion d'événements spécifiques.



Le groupe fait également état de ventes toujours solides dans les produits de luxe.



Suite à ces annonces, le titre, qui a perdu près de 27% depuis le début de l'année, grimpait de plus de 14% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.