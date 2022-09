Macy's: plus de 41.000 embauches pour les fêtes information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé lundi qu'il allait embaucher plus de 41.000 employés saisonniers durant la période des fêtes dans ses magasins aux Etats-Unis, un chiffre globalement conforme à ceux des années précédentes.



Le distributeur américain précise que ces embauches se feront au sein des trois chaînes de grands magasins dont il est le propriétaire, à savoir Macy's, Bloomingdale's et Bluemercury, mais aussi au sein de ses centres logistiques et de ses centres d'appels.



Compte tenu des tensions qui caractérisent actuellement le marché du travail aux Etats-Unis, tout particulièrement sur le segment du commerce de détail, Macy's insiste sur la simplicité de ses procédures de recrutement, qui donnent la possibilité de postuler à des offres en moins de cinq minutes et de recevoir des propositions de postes dans un délai de 48 heures.



Macy's, qui souligne avoir embauché de manière permanente plus de 10.000 de ses travailleurs saisonniers l'an dernier, rappelle qu'un collaborateur sur trois a démarré sa carrière au sein de l'entreprise au moment de la période des fêtes.



Le groupe met également en évidence le salaire horaire de 15 dollars qui est proposé aux nouveaux arrivants, contre 17 dollars (salaire de base) et 20 dollars (salaire total) pour les salariés existants.



Macy's compte actuellement un effectif de plus de 90.000 personnes.