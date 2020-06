Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : perte nette estimée pour le 1er trimestre Cercle Finance • 09/06/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Macy's fait état, à titre préliminaire, d'une perte nette ajustée de 630 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable (clos début mai), soit 2,03 dollars par action, à comparer à un BPA ajusté de 44 cents engrangé un an auparavant. Le chiffre d'affaires trimestriel de la chaine de distribution a chuté de 45% à 3,02 milliards de dollars, impacté par la pandémie de Covid-19, mais elle revendique une 'performance meilleure que prévu pour ceux de ses magasins qui sont réouverts'.

Valeurs associées MACY'S NYSE 0.00%