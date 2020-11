Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : perte essuyée au 3e trimestre Cercle Finance • 19/11/2020 à 13:52









(CercleFinance.com) - Macy's fait état d'une perte nette ajustée de 60 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 19 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de sept cents engrangé un an auparavant. Le chiffre d'affaires de la chaine de distribution a chuté de 23% à 3,99 milliards de dollars, dont un recul de 21% en comparable pour les magasins détenus en propre, malgré une progression de 27% pour l'activité numérique. Macy's revendique cependant un EBITDA positif (+113 millions de dollars), avec un mois d'avance sur sa prévision, ainsi qu'une amélioration de sa marge brute à 35,6%, contre 23,6% sur la même période de l'année dernière.

Valeurs associées MACY'S NYSE +2.22%