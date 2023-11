Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's: objectifs resserrés en hausse pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats trimestriels, Macy's annonce resserrer en hausse ses objectifs pour l'exercice en cours, visant désormais un BPA ajusté de 2,88 à 3,13 dollars, à comparer à entre 2,70 et 3,20 dollars en fourchette-cible précédente.



De même, la chaine de grands magasins resserre en hausse ses prévisions de revenus, désormais de 22,9 à 23,2 milliards de dollars (22,8 à 23,2 milliards précédemment), impliquant une baisse de 6 à 7% en comparable (et non plus 6 à 7,5%).



Sur son troisième trimestre comptable, Macy's a engrangé un BPA ajusté de 0,21 dollar, à comparer à 0,52 dollar un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7% à 4,86 milliards (-6,3% en données comparables, y compris franchisés).





Valeurs associées MACY'S AMEX 0.00% MACY'S NYSE +7.63%