Macy's: objectifs relevés pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Macy's indique prévoir désormais un BPA entre 2,55 et 2,90 dollars et des revenus entre 22,3 et 22,9 milliards de dollars, à comparer à des fourchettes-cibles de 2,45-2,85 dollars et de 22,2-22,9 milliards il y a trois mois.



La chaine de grands magasins dévoile un BPA ajusté plus que divisé par deux (-52%) à 0,27 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice, pour des revenus en baisse de 2,7% à 4,8 milliards (-1,2% en données comparables sur magasins détenus en propre).



'La performance commerciale a été menée par nos 50 premiers emplacements, qui ont réalisé une croissance des ventes comparable d'une année sur l'autre et constituent un indicateur avancé pour notre parc future', pointe son PDG Tony Spring.





