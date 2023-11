Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's: nouvelle directrice du marketing information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 14:40









(CercleFinance.com) - Macy's annonce la nomination de Sharon Otterman au poste de directrice du marketing. Elle prendra ses fonctions à partir du lundi 11 décembre, sous la responsabilité de Tony Spring, futur directeur général (CEO) de la chaine de grands magasins.



Dans le cadre de ses fonctions, Sharon Otterman dirigera le marketing stratégique de Macy's, sera le fer de lance de l'évolution de la marque de l'entreprise et renforcera la notoriété, l'engagement et la fidélité de tous les segments de clientèle.



Elle dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le marketing et la transformation de marques. Plus récemment, en tant que directrice du marketing de Caesars Entertainment, elle a lancé Caesars Sportsbook, nouvelle marque de paris sportifs aux États-Unis.





