Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : nouveau directeur financier début novembre Cercle Finance • 14/10/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Macy's annonce qu'Adrian Mitchell a été désigné directeur financier (CFO), avec prise d'effet le 2 novembre, succédant à Felicia Williams qui occupait ce poste à titre temporaire depuis le 1er juin et va rejoindre CEO Action for Racial Equity. Reportant au PDG Jeff Gennette, Adrian Mitchell supervisera l'ensemble des fonctions financières du groupe de distribution, dont la comptabilité, les relations investisseurs et l'audit interne. Il travaillait jusqu'à présent chez Boston Consulting Group depuis 2017.

Valeurs associées MACY'S NYSE 0.00%