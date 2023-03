Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's: nouveau CEO en février 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Macy's annonce que son directeur général (CEO) Jeff Gennette prévoit de prendre sa retraite en février 2024 après 40 ans au service du groupe, et que Tony Spring, le CEO de sa filiale Bloomingdale, a été nommé par le conseil d'administration pour lui succéder alors.



'En tant que CEO de Bloomingdale, il a contribué au succès de l'enseigne, qui a généré son volume de ventes le plus élevé et un engagement client record en 2022', souligne Macy's, ajoutant que Tony Spring va aussi intégrer son conseil d'administration.



Dans le cadre de la transition de la direction, la chaine de grands magasins annonce également que les responsabilités de son directeur financier Adrian Mitchell, ont été élargies pour inclure le rôle de directeur de l'exploitation.





