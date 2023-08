Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's: nomination d'un nouveau directeur client et digital information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé mercredi la nomination de Massimo Magni, un ancien consultant de McKinsey, en tant que directeur client et digital de la chaîne américaine de grands magasins.



Dans ses nouvelles fonctions, Max Magni sera chargé d'établir la stratégie de croissance sur le long terme des activités numériques de Macy's, en s'appuyant sur des données analytiques et une approche axée sur le client.



Ses domaines d'action seront les sites de commerce électronique du groupe américain, ses applications mobiles, sa place de marché, son programme de fidélité ainsi que les cartes-cadeau.



Son arrivée, prévue lundi prochain, intervient alors que Macy's s'est choisi comme prochain directeur général Tony Spring, l'actuel patron de sa filiale Bloomingdale, avec une prise d'effet prévue début 2024.





