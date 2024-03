Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macy's: le titre bondit, offre révisée d'Arkhouse et Brigade information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Macy's s'envole de près de 15% lundi à la Bourse de New York après avoir confirmé avoir reçu une offre non sollicitée revue à la hausse de la part des fonds Arkhouse et Brigade sur la totalité de son capital.



Le duo d'investisseurs propose désormais 24 dollars en numéraire pour chaque titre Macy's, valorisant la chaîne de grands magasins à plus de 6,5 milliard des dollars.



L'offre fait ressortir une prime de plus de 33% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Dans un communiqué, Macy's assure que son conseil d'administration compte étudier et évaluer soigneusement la dernière proposition formulée par Arkhouse et Brigade.



Si Macy's met en évidence son historique reconnu en matière d'évaluer les options permettant de créer de la valeur pour les actionnaires, il se dit aussi 'ouvert d'esprit' concernant les moyens de parvenir à cet objectif.



Le groupe new-yorkais ajoute s'engager à mener à bien les initiatives qui, de son point de vue, se trouverait dans les meilleurs intérêts de la société et de ses actionnaires.



Macy's demande toutefois à ses actionnaires de prendre aucune décision pour le moment.



Arkhouse et Brigade, qui proposaient jusqu'ici 21 dollars par titre, se disent de leur côté frustrés par la stratégie adoptée par le conseil d'administration, qui cherche selon eux à gagner du temps, ainsi que par son refus d'engager des discussions malgré une offre qu'ils jugent 'crédible'.





Valeurs associées MACY'S AMEX 0.00% MACY'S NYSE +16.13%