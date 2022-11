Macy's: fourchette-cible de BPA relevée pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 13:30

(CercleFinance.com) - Macy's réaffirme ses prévisions de ventes annuelles à entre 24,34 et 24,58 milliards de dollars et de marge d'EBITDA ajusté aux environs de 10,5%, mais relève ses prévisions de BPA pour l'exercice à entre 4,07 et 4,27 dollars (et non plus entre quatre et 4,20 dollars).



Il explique que ce relèvement 'tient compte de l'amélioration des attentes en matière de revenus et de charges d'intérêts par carte de crédit, de la baisse des revenus des régimes d'avantages sociaux et de la mise à jour des estimations des actions en circulation'.



Sur son troisième trimestre comptable, le groupe de distribution affiche un BPA ajusté de 0,52 dollar (contre 1,23 dollar un an auparavant) pour des ventes de 5,2 milliards, en baisse de 3,9% (-3,1% en comparable) sous le poids d'une chute de 9% des ventes sur Internet.