Macy's: fin d'année en demi-teinte, le titre faiblit 09/01/2023

(CercleFinance.com) - L'action Macy's était attendue en baisse lundi matin à la Bourse de New York, le groupe américain de grands magasins ayant déclaré vendredi soir avoir connu une fin d'année en demi-teinte.



Dans un point diffusé vendredi soir en préambule de la conférence financière ICR organisée à Orlando (Floride), le groupe new-yorkais a indiqué viser le bas de sa fourchette d'objectif de ventes pour le quatrième trimestre, qui allait jusqu'ici de 8,16 à 8,40 milliards de dollars.



Macy's précise que ses performances pendant les journées de 'Black Friday' et 'Cyber Monday' ont été conformes à ses attentes et que la semaine de Noël a même dépassé ses espérances.



En revanche, les autres semaines des mois de novembre et décembre se sont, elles, révélées plus mauvaises que prévu, souligne le propriétaire des chaînes de grands magasins Bloomingdale's et Bluemercury.



Le distributeur a confirmé, malgré tout, son objectif d'un bénéfice par action (BPA) entre 1,47 et 1,67 dollar sur le dernier trimestre de l'année.



Son directeur général, Jeff Gennette, a ajouté s'attendre, sur la foi des indicateurs économiques actuels, à ce que les dépenses des consommateurs restent sous pression en 2023, tout particulièrement pendant le premier semestre de l'année.



Après ces commentaires, le titre était attendu en baisse d'environ 4% lundi matin à l'ouverture de Wall Street.