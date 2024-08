Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macy's: doublement du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Macy's publie un BPA ajusté de 0,53 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, contre 0,26 dollar sur la même période en 2023, ainsi qu'un taux de marge brute amélioré de 2,4 points à 40,5% pour un chiffre d'affaires à 4,9 milliards, en baisse de 3,8%.



'Dans un environnement de consommation difficile, nous observons des signes de l'enracinement de notre stratégie, y compris deux trimestres consécutifs de ventes comparables positives dans nos 50 premiers magasins', met en avant son PDG Tony Spring.



Pour l'exercice, Macy's confirme prévoir un BPA entre 2,55 et 2,90 dollars, mais n'anticipe désormais plus que des revenus entre 22,1 et 22,4 milliards de dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 22,3 et 22,9 milliards il y a trois mois.





Valeurs associées MACY'S 17,75 USD NYSE -0,56%