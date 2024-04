Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macy's: deux nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Macy's annonce la nomination à son conseil, avec effet immédiat, de deux nouveaux administrateurs indépendants, Richard Clark et Richard Markee, suite à un accord avec Arkhouse qui prévoit le retrait des nominations demandées par ce dernier.



Le groupe de distribution met aussi en oeuvre les changements annoncés précédemment au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat : le CEO Tony Spring prend ainsi la présidence du conseil et Douglas Sesler devient administrateur indépendant.



Le conseil d'administration de Macy's continue en outre de collaborer avec Arkhouse et Brigade au sujet de leur proposition d'acquisition de la société, ayant d'ailleurs commencé à leur fournir certaines informations confidentielles de due diligence.





Valeurs associées MACY'S AMEX 0.00% MACY'S NYSE -0.46%