Macy's : deux nominations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Macy's a annoncé la nomination d'Ashley Buchanan, président-directeur général de The Michaels Companies et de Tracey Zhen, présidente de Zipcar, à son conseil d'administration, à compter du 5 octobre 2021. Ashley Buchanan a occupé divers postes chez Walmart. Tracey Zhen apporte plus de 20 ans d'expérience dans des postes de direction dans des entreprises de technologie grand public, notamment TripAdvisor et Expedia, où elle a occupé des postes de direction générale. ' Ashley apporte des décennies d'expérience dans le commerce de détail et une expérience sur la transformation omnicanale chez Michaels et Walmart. Nous sommes également impatients de tirer parti de l'expérience mondiale de Tracey en matière de technologie grand public et de ses antécédents en matière d'innovation et d'application de la technologie pour générer de la croissance ' a déclaré Jeff Gennette, président et chef de la direction de Macy's.

