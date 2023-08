Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's: commercialisation d'une ligne exclusive de Gap information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le groupe américain de grands magasins Macy's a annoncé mardi un partenariat avec la chaîne d'habillement Gap autour d'une ligne exclusive de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hommes et femmes.



Cette première collaboration entre les deux marques doit associer l'expertise de Macy's dans le secteur de la distribution ainsi que la richesse de son histoire avec la bonne connaissance de Gap du style américain 'moderne'.



Cette gamme de vêtements, étiquetée Gap, doit être disponible à partir d'aujourd'hui dans les magasins Macy's et sur ses sites de commerce en ligne à des prix allant de 12,5 à 80 dollars.





Valeurs associées MACY'S AMEX 0.00% MACY'S NYSE +1.60%