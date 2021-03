Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : changements dans l'équipe de direction Cercle Finance • 02/03/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une série de changements au sein de son équipe de direction, Macy's a annoncé lundi soir que son directeur opérationnel John Harper quittera le groupe de distribution à compter du 1er août prochain, et que son poste sera alors supprimé. Par ailleurs, Laura Miller a été nommée directrice de l'information à compter du 15 mars. Occupant précédemment le même poste chez InterContinental Hotel Group, elle succèdera chez Macy's à Naveen Krishna qui quitte le groupe. Marla Beck, cofondatrice de Bluemercury, quittera Macy's cet été, et Chuck DiGiovanna, actuellement vice-président immobilier, a été nommé à la tête de la fonction immobilière de Macy's, succédant à Douglas W Sesler qui quitte l'entreprise.

