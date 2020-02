Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macy's : BPA trimestriel au-dessus des attentes Cercle Finance • 25/02/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Macy's publie au titre de son dernier trimestre comptable un bénéfice net ajusté en baisse de 22% à 661 millions de dollars, soit un BPA de 2,12 dollars, dépassant néanmoins de 15 cents l'estimation moyenne des analystes. A 8,34 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de grands magasins s'est tassé, sur une base comparable, de 0,6% sur les seuls points de vente détenus en propre et de 0,5% en incluant ceux sous licence. Affichant sur l'ensemble de l'exercice un BPA ajusté de 2,91 dollars, au-dessus donc de sa dernière fourchette-cible de 2,57-2,77 dollars, Macy's réitère celle précédemment donnée pour 2020, qui va de 2,45 à 2,65 dollars.

Valeurs associées MACY'S NYSE 0.00%