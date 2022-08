Macy's bat le consensus mais abaisse ses prévisions

(AOF) - Macy's a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu mais abaissé ses prévisions annuelles. La chaîne de grands magasins est pénalisée par un environnement de consommation difficile et des stocks élevés. Le bénéfice net a reculé de 20,2% à 275 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1 dollar contre un consensus de 86 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 0,8% à 5,6 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur 5,49 milliards.

Les ventes à nombre de magasins comparables ont reculé de 1,6%. Le consensus visait une baisse de 2%.

La société a réduit ses prévisions pour refléter "le risque qu'elle voit dans la détérioration continue des dépenses de consommation discrétionnaire dans certaines de ses catégories et le niveau des stocks dans l'industrie, ainsi que les risques associés à un ralentissement macroéconomique plus prononcé".

Macy's s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 24,34 et 24,58 milliards de dollars, contre une prévision de 24,46 à 24,7 milliards de dollars en mai. Le groupe prévoit un BPA hors éléments exceptionnels de 4 à 4,20 dollars, en baisse par rapport aux prévisions de mai de 4,53 à 4,95 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.