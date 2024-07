Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macy's: abandon des discussions avec Arkhouse et Brigade information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Macy's rechute lourdement lundi à la Bourse de New York après l'officialisation de l'abandon des discussions en vue de son rachat par les fonds d'investissement Arkhouse et Brigade Capital.



A 10h15 (heure de Wall Street), le titre de la chaîne américaine de grands magasins lâche de plus de 14%, ce qui ramène dans le rouge son score annuel, avec une baisse de plus de 5% depuis le 1er janvier.



Dans un communiqué, le groupe new-yorkais explique qu'après plus de sept mois de négociations et d'examens de ses comptes, Arkhouse et Brigade ont fini par formuler une offre d'achat à 24,80 dollars, un prix figurant en dehors de l'intervalle que le conseil d'administration de Macy's avait indiqué à Arkhouse et Brigade comme pouvant être considéré comme acceptable.



Macy's ajoute que le financement de l'opération lui est par ailleurs apparu 'hautement conditionnel' et par ailleurs soumis, dans certains cas, à des procédures de vérifications de comptes ('due diligence') d'Arkhouse et Brigade eux-mêmes.



Après l'échec de ces discussions, le groupe dit maintenant vouloir se focaliser sur son plan stratégique baptisé 'A Bold New Chapter' (un nouveau chapitre audacieux) devant notamment passer par une accélération dans le luxe et une simplification de ses activités.



Macy's doit publier ses résultats trimestriels à la fin du mois d'août.





