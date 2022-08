Macy's: abaissement des prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 13:13

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Macy's fait part d'un abaissement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'afin d'intégrer les risques liés à l'augmentation des pressions macroéconomiques'.



La chaine de grands magasins attend désormais un BPA ajusté entre quatre et 4,20 dollars, au lieu d'une fourchette-cible qui allait de 4,53 à 4,95 dollars il y a trois mois, et des revenus entre 24,34 et 24,58 milliards de dollars, et non plus entre 24,46 et 24,7 milliards.



Sur son deuxième trimestre, Macy's a engrangé un BPA ajusté d'un dollar, contre 1,29 dollar un an auparavant, pour des revenus de 5,6 milliards, avec des ventes comparables en baisse de 1,5% sur les magasins détenus en propre (-1,6% en comptant ceux sous franchise).