Macy's: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 14:00

(CercleFinance.com) - Macy's annonce un net abaissement de ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté entre 2,70 et 3,20 dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 3,67 à 4,11 dollars.



De même, la chaine de grands magasins n'attend plus qu'un chiffre d'affaires annuel entre 22,8 et 23,2 milliards de dollars (contre 23,7-24,2 milliards en estimations il y a trois mois), impliquant une baisse de 6 à 7,5% en comparable (et non plus de 2 à 4%).



Sur son premier trimestre, Macy's a engrangé un BPA ajusté de 0,56 dollar pour un chiffre d'affaires de cinq milliards, en baisse de 7% (-7,2% en comparable). Il prévoit néanmoins 200 millions de dollars d'économies supplémentaires en 2023.