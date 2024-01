Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macy's: a confirme l'offre de Brigade et d'Arkhouse information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Macy's a confirmé avoir reçu une proposition non sollicitée et non contraignante de la part d'Arkhouse Management et de Brigade Capital Management pour acquérir toutes les actions en circulation de la Société pour 21,00 $ par action en espèces.



Le conseil d'administration de Macy's a estimé que la proposition ne constituait pas une base pour conclure un accord non-contraignant.



Le conseil d'administration de Macy's a procédé à un examen attentif de la proposition en consultation avec ses conseillers juridiques, financiers et immobiliers indépendants.



Arkhouse et Brigade ont fourni certaines informations supplémentaires demandées concernant leur plan de financement, que le Conseil a examiné avec l'aide des conseillers du Conseil, mais ces informations supplémentaires n'ont pas répondu aux préoccupations du Conseil concernant la capacité d'Arkhouse et Brigade à financer leur transaction proposée.



' Après un examen attentif et des efforts visant à recueillir des informations supplémentaires auprès d'Arkhouse et Brigade, le Conseil d'administration a déterminé que la proposition d'Arkhouse et Brigade n'est pas recevable et qu'elle ne parvient pas à fournir une valeur convaincante aux actionnaires de Macy's ', a déclaré Jeff Gennette, président-directeur général. de Macy's.



' Nous restons ouverts aux opportunités qui sont dans le meilleur intérêt de la société et de tous nos actionnaires. '





