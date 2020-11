Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron "très choqué" après les coups portés à un producteur par des policiers, nouvelle vidéo Reuters • 27/11/2020 à 18:01









(Actualisé avec nouvelle vidéo) PARIS, 27 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron a été "très choqué" par les images de la violente interpellation d'un producteur de musique noir par des policiers, samedi dernier à Paris, et a réclamé à son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des "sanctions très claires" lors d'un entretien en tête à tête, a-t-on confirmé vendredi de source gouvernementale. La diffusion jeudi par Loopsider des images de ces "15 minutes de coups et d'insultes racistes" contre Michel Zecler a suscité une vive émotion en France, au-delà même de la classe politique. Loopsider a diffusé vendredi une nouvelle vidéo de la scène, filmée cette fois à l'extérieur du studio par un voisin, précise le site. On y voit des policiers continuant de porter des coups au producteur. Plusieurs stars du football comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé ont notamment exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, alors que les critiques des méthodes de la police française se multiplient ces derniers jours à la suite de plusieurs interventions violentes. Des manifestations sont prévues samedi en France contre les violences policières dans un contexte déjà alourdi par une disposition très contestée de la proposition de loi en cours d'examen sur la "sécurité globale". Les policiers impliqués dans l'interpellation du producteur de musique ont été suspendus et Gérald Darmanin, qui a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a annoncé qu'il demanderait leur révocation si les faits sont confirmés. Quatre d'entre eux étaient convoqués ce vendredi à l'IGPN pour être entendus sous le régime de la garde à vue, a annoncé le parquet de Paris. "Ces images sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes", a déclaré le ministre de l'Intérieur jeudi soir sur France 2. "Dès que les faits seront établis par la justice (...), je demanderai la révocation de ces policiers, ils ont sali l'uniforme de la République." Tout en exprimant son "soutien sans faille" aux forces de l'ordre dans leur globalité, Gérald Darmanin a ajouté: "Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice." "CE SONT DES DÉLINQUANTS" Hafida El Ali, avocate de Michel Zecler, a jugé les propos du ministre de l'Intérieur "scandaleux". "Ils n'ont pas déconné", a-t-elle déclaré vendredi sur RMC au sujet des policiers. "Je ne trouve pas cela suffisant (...)Les policiers n'ont pas déconné, ils ont commis des infractions, en l'occurrence des violences. Ce sont des délinquants (qui) agressent, (qui) entrent en tout illégalité au sein de la société de mon client, (qui) injurient de manière raciale. Ils ont traité de 'sale nègre' mon client. Ce sont des délinquants." Les conditions de l'interpellation de Michel Zecler provoquent aussi des réactions indignées jusqu'au sein de la police. Yves Lefevre, secrétaire général du syndicat Unité SGP-FO, s'est dit sur RTL "outré" et "scandalisé". "C'est inexplicable, ça n'a pas lieu d'être dans nos rangs. On ne peut pas accepter de tels agissements", a-t-il déclaré. S'il n'y avait pas eu d'images, a quant à lui commenté Dominique Sopo, président de SOS Racisme, "Michel Zecler aurait sans doute été poursuivi. Il serait même en prison aujourd'hui et devrait payer des dommages et intérêts à ses agresseurs". "Pour que trois fonctionnaires de police soient amenés à se comporter de la sorte, il faut qu'ils soient animés d'un sentiment d'impunité spectaculaire", a-t-il poursuivi dans un entretien accordé à Reuters. "Ils osent faire ce type d'acte parce qu'ils savent que la version qui sera donnée sera validée sur parole par la hiérarchie policière, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président. Cette situation est symptomatique d'une impunité organisée depuis trop longtemps", a ajouté Dominique Sopo, parlant d'un "corps de fonctionnaires a la dérive". Gérald Darmanin sera auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée nationale "sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force lors de différents événements survenus à Paris", a annoncé jeudi la présidente de cette commission, Yaël Braun-Pivet. Le ministre de l'Intérieur a saisi mardi l'IGPN après avoir constaté des "comportements graves" de membres des forces de l'ordre lors de l'évacuation, la veille à Paris, d'une manifestation de migrants et d'exilés regroupés place de la République. Dans son rapport, mis en ligne jeudi soir par Gérald Darmanin, l'IGPN relève un "manquement par usage disproportionné de la force" à propos du croche-pied d'un commissaire à un migrant et demande des investigations supplémentaires sur le cas d'un journaliste du média Brut, qui dit avoir été frappé à terre par des policiers. (Bertrand Boucey, Ardee Napolitano, Jean-Philippe Lefief et Dominique Vidalon édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

