Macron souhaite une conférence "utile" sur la Libye dimanche à Berlin

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu'il souhaitait une "conférence utile" dimanche à Berlin sur la situation sécuritaire et politique en Libye, précisant qu'il se prononcerait sous peu sur sa participation à la réunion. "On est en train de finaliser les choses, j'aurai dans les prochains jours à vous confirmer" ma présence, a dit le chef de l'Etat français à des journalistes lors de ses voeux à la presse à l'Elysée. "Mon intention, c'est qu'on ait une conférence utile, on a beaucoup travaillé en lien avec la chancelière (allemande Angela Merkel) ces dernières semaines et avec le secrétaire général des Nations unies pour essayer d'avoir des résultats, la situation a la complexité qu'on connaît", a-t-il poursuivi. "On est très engagés dans cette volonté de limiter les influences extérieures et essayer de réconcilier au maximum", a-t-il ajouté. Il faut "qu'on puisse avoir un cessez-le-feu et les conditions d'un dialogue interlibyen qui permettent la paix". (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)